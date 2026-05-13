В Рязани из-за прорыва на улице Коняева образовалась грязевая масса

В Дягилеве произошел прорыв воды на улице Коняева. В результате инцидента образовался значительный поток, смешанный с грунтом, что привело к появлению грязевой массы на дорожном покрытии и прилегающей территории. Коммунальные службы уже огородили место аварии. Ведутся восстановительные работы.