В центре Рязани приступили к созданию нового мурала

Мурал появится на фасаде дома № 18 на Соборной площади, в котором ранее открыли молодежный креативный кластер «Первая электростанция». Над созданием изображения работает уличный художник Александр Демкин. «Пока на стене появились первые штрихи, очертания и линии. Но уже просматривается тема электричества, света и энергии. Что именно задумал художник — узнаем совсем скоро», — говорится в сообщении.