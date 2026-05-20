Ученый рассказал, когда численность комаров в Рязани пойдет на спад

Кандидат биологических наук Антон Барановский рассказал, когда численность комаров в Рязани пойдет на спад. Об этом 20 мая он сообщил в беседе с «КП-Рязань».

По словам ученого, численность комаров может уменьшиться через две недели. Антон Барановский отметил, что все зависит от погоды.

«Сейчас комаров много, потому что были благоприятные условия для личинок — много мелких водоемов, луж. А дальше зависит от погоды. Если лужи высыхают, то через пару недель комаров становится меньше. Если идут дожди, все остается как было», — сказал Антон Барановский.

Ранее рязанцы сообщали, что нашествие комаров началось в рязанской Мещере.