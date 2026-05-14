Нашествие комаров началось в рязанской Мещере

В середине мая в лесах Мещеры традиционно массово появляются комары. Местные жители и туристы жалуются, что с непривычки терпеть их сложно. Очевидцы советуют запасаться репеллентами, а лучше — надевать москитные сетки на лицо и голову.