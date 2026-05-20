Рязанцев предупредили о высокой пожарной опасности в регионе

Высокая пожарная опасность (4 класс) ожидается 20 мая в лесах Сараевского округа, 21 мая — Шиловского района, Ряжского, Скопинского, Старожиловского, Касимовского округов, 22 мая — Клепиковского округа.

Ранее стало известно, что с 21 мая на территории Скопинского округа введут особый противопожарный режим.