В одном из округов Рязанской области введут пожароопасный режим с 21 мая

С 21 мая на территории Скопинского округа вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщила райадминистрация. В связи с этим местные власти призывают жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям и строго соблюдать правила пожарной безопасности. В период действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и ветки, а также использовать открытый огонь вблизи жилых домов, хозяйственных построек, лесных массивов и сухой растительности. Кроме того, нельзя оставлять непотушенные окурки и спички, а также проводить пожароопасные работы без соблюдения необходимых мер безопасности. При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

