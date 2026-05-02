В Рязани Ока неожиданно пошла на подъем

В конце апреля уровень Оки в черте Рязани, который ранее снижался, резко вырос — на 112 сантиметров за трое суток, из них полметра только за одни сутки. Причиной стал дождевой паводок, спровоцированный аномально обильными осадками: в апреле их выпало в 2,8 раза больше нормы. Как отметили специалисты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ им. С. А. Есенина, реакция крупной реки на дожди проявилась с задержкой, влага сначала восполняла запасы грунтовых вод и лишь затем повлияла на уровень Оки. Спусковым крючком стали мощные осадки 26-28 апреля, когда за сутки в Рязани выпало более 30 миллиметров. Рост уровня начался почти одновременно на большом участке Оки — от Калуги до Луховиц. Вероятно, наложились две волны — от снегопада 20-21 апреля и от ливней 26-27 апреля.

Судя по динамике выше Рязани, пик паводка уже прошел. В Серпухове и Кашире он занял всего день, ниже Коломны процесс затянулся из-за влияния Мещеры. В Рязани возврат к устойчивому спаду ожидался 3 мая.

Повторного мощного подъема воды специалисты не спрогнозировали. Вывод объяснили, что значительных осадков в верховьях Оки в ближайшее время не ожидается, а возможные колебания уровня должны были остаться незначительными — вся энергия уже ушла в текущий паводок.

Напомним, 30 апреля Рязанской области снова перекрыли движение по дороге «Шумашь-Заокское-Коростово».

Фото — НИЛ геохимии ландшафтов РГУ им. С. А. Есенина.