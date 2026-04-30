В Рязанской области снова перекрыли движение по дороге «Шумашь-Заокское-Коростово»

Дорогу перекрыли 30 апреля из-за повторного повышения уровня Оки. Ранее в МЧС заявили, что участок дороги в селе Шумашь подтопило из-за подъема уровня воды в Оке. Уровень воды над проезжей частью составляет около 17 сантиметров.