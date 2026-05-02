Рязанцы снова встали в пробку на Солотчинском мосту

В комментариях к публикации пользователи поделились наблюдениями и ироничными советами. «Пробка всегда там, скажите лучше — когда пробок нет в ту сторону», — написал рязанец. На шутливый комментарий о том, что пора переезжать жить поближе к Солотче, ответили опасениями, что старый мост скоро закроется.

На выезде из Рязани в сторону Солотчи, сразу после поста ДПС перед мостом через Оку, вновь образовалась пробка. Пост с фото опубликовали в соцсетях 2 мая.

В комментариях к публикации пользователи поделились наблюдениями и ироничными советами.

«Пробка всегда там, скажите лучше — когда пробок нет в ту сторону», — написал рязанец.

На шутливый комментарий о том, что пора переезжать жить поближе к Солотче, ответили опасениями, что старый мост скоро закроется.

Ранее рязанцы раскритиковали качество ремонта на мосту через Оку.