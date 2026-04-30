Власти объяснили причину ремонта Солотчинского моста в предпраздничные дни

Рязанцы сообщили в соцсетях, что из-за ямочного ремонта на Солотчинском мосту образовалась пробка. По словам жителей, это затрудняет передвижение и создает неудобства в предпраздничные дни. Автомобилисты задались вопросом, почему работы не проводят в ночное время.

Информацию озвучил минтранс Рязанской области.

Автомобилисты задались вопросом, почему работы не проводят в ночное время. «Для обеспечения бесперебойного движения по мосту проводим устранения аварийных ям. Так как работы ведем с учетом погодных условий, воспользовались отсутствием осадков», — заявили в ведомстве.

Ранее рязанцы встали в пробку на мосту через Оку из-за ремонта дороги.