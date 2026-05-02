Прокуратура проверила инцидент с просевшей крышей в доме в Рязанской области
К прокурору Рязанской области Дмитрию Коданеву в ходе личного приема обратилась жительница Сапожковского округа. Поводом стало частичное обрушение кровли в многоквартирном доме в микрорайоне Малинники поселка Сапожок, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверки установлено, что инцидент произошел в феврале 2026 года. Площадь просевшего участка крыши составила около 200-250 м2. Прокуратура района оперативно отреагировала на ситуацию: в адрес ООО «Сапожковские коммунальные сети» внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, директор организации привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания жилых домов.

Для устранения последствий обрушения Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области был заключен договор строительного подряда. На данный момент ремонтные работы завершены.

Также в ведомстве привели статистику обращений за прошедшую неделю. В органы прокуратуры области поступило 538 обращений. Разрешено по существу — 217. Рязанцы жаловались на нарушения при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях 39 раз; на действия судебных приставов — 37; на соблюдении законов в сфере ЖКХ — 31.

Напомним, причиной инцидента в Сапожке стал снег.