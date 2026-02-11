Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.00 / 77.50 11/02 18:25
Нал. EUR 92.02 / 92.40 11/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
Вчера 17:35
429
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
689
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 501
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области просела крыша многоквартирного дома
В Сапожке в микрорайоне Малинники просела крыша многоквартирного дома № 12А. Инцидент произошел 9 февраля. Отмечается, что основной причиной стал снег. С жителями дома провели собрание представители администрации округа, ЖКХ и прокуратуры. «Сейчас проводится работа по переносу сроков капитального ремонта на 2026 год. Для этого нужно подготовить проектную документацию, смету и выйти на торги. На это уйдет время, поэтому придется потерпеть. До этого момента место, где просела крыша, укроют», — сказала Ольга Глазунова, исполняющая обязанности замглавы Сапожковского округа по инфраструктуре, благоустройству и ЖКХ.

В Сапожке в микрорайоне Малинники просела крыша многоквартирного дома № 12А. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел 9 февраля. Отмечается, что основной причиной стал снег.

10 февраля с жителями дома провели собрание представители администрации округа, ЖКХ и прокуратуры.

«Сейчас проводится работа по переносу сроков капитального ремонта на 2026 год. Для этого нужно подготовить проектную документацию, смету и выйти на торги. На это уйдет время, поэтому придется потерпеть. До этого момента место, где просела крыша, укроют», — сказала Ольга Глазунова, исполняющая обязанности замглавы Сапожковского округа по инфраструктуре, благоустройству и ЖКХ.

Крышу начали очищать от снега 11 февраля.