В Рязанской области просела крыша многоквартирного дома

В Сапожке в микрорайоне Малинники просела крыша многоквартирного дома № 12А. Инцидент произошел 9 февраля. Отмечается, что основной причиной стал снег. С жителями дома провели собрание представители администрации округа, ЖКХ и прокуратуры. «Сейчас проводится работа по переносу сроков капитального ремонта на 2026 год. Для этого нужно подготовить проектную документацию, смету и выйти на торги. На это уйдет время, поэтому придется потерпеть. До этого момента место, где просела крыша, укроют», — сказала Ольга Глазунова, исполняющая обязанности замглавы Сапожковского округа по инфраструктуре, благоустройству и ЖКХ.