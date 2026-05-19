В полиции прокомментировали инцидент с поджогом мусорки во дворе Рязани

В полиции прокомментировали инцидент с поджогом мусорки во дворе рязанской многоэтажки на улице Княжье Поле, где от огня пострадали четыре автомобиля. Комментарий РЗН. Инфо дали в пресс-службе ведомства. «Лицо установлено, проводится проверка», — сообщили в УМВД. Напомним, мусорка горела ночью 16 мая. На место выезжали сотрудники МЧС.