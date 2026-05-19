Огонь с мусорки повредил припаркованные авто во дворе рязанской многоэтажки

Инцидент произошел ночью 16 мая на улице Княжье Поле. По словам местных жителей, неизвестные подожгли мусорный контейнер во дворе дома. Огонь с мусорки перекинулся на автомобили. Отмечается, что повреждения получили около шести машин. Очевидцы утверждают, что перед пожаром к мусорке подходил мужчина с ребёнком и самокатом.

Очевидцы утверждают, что перед пожаром к мусорке подходил мужчина с ребёнком и самокатом.