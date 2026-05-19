Силы ПВО вновь отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехватили в период с 8.00 до 14.00 19 мая. Число уничтоженных дронов не указано.

Всего в указанный период над Россией сбили 70 украинских БПЛА.

Напомним, в ночь на 19 мая над Рязанской областью перехватили три дрона. По предварительным данным главы региона Павла Малкова, пострадавших и серьезных повреждений нет.