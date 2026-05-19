Россиян предупредили о скачке цен на клубнику

Цены на клубнику в этом году ожидаются выше, чем в прошлом, из-за низкого урожая и роста затрат на оплату труда. Об этом сообщил председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин, передает НСН. С начала весны стоимость клубники снизилась на 25-30%, однако управляющий партнер агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк отметил, что пик удешевления ягоды ожидается в июне. По словам Пленкина, изменения погоды могут повлиять на колебания цен. «Будет падать, а потом опять расти. В Москве цены, очевидно, будут высокие. Конечно, выше, чем в прошлом году. Это связано с инфляцией и увеличением затрат на оплату труда», — подчеркнул эксперт. Он также добавил, что в этом году не ожидается высокого урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

