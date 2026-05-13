В России клубника подешевела почти на треть за месяц

В России клубника подешевела почти на треть за месяц. Об этом РИА Новости сообщил 13 мая председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Отмечается, что стоимость килограмма клубники в середине мая в торговых сетях начинается от 800 рублей, что на 28% дешевле, чем в начале апреля. В прошлом месяце за нее просили от 1 120 рублей.

Снижение цены собеседник агентства связал с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения.

Кроме того, Богданов заявил, что спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет и прибавляет около 8-12% ежегодно в натуральном выражении.