В России клубника подешевела почти на треть за месяц
Отмечается, что стоимость килограмма клубники в середине мая в торговых сетях начинается от 800 рублей, что на 28% дешевле, чем в начале апреля. В прошлом месяце за нее просили от 1 120 рублей. Снижение цены собеседник агентства связал с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Кроме того, Богданов заявил, что спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет и прибавляет около 8-12% ежегодно в натуральном выражении.
В России клубника подешевела почти на треть за месяц. Об этом РИА Новости
Отмечается, что стоимость килограмма клубники в середине мая в торговых сетях начинается от 800 рублей, что на 28% дешевле, чем в начале апреля. В прошлом месяце за нее просили от 1 120 рублей.
Снижение цены собеседник агентства связал с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения.
Кроме того, Богданов заявил, что спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет и прибавляет около 8-12% ежегодно в натуральном выражении.