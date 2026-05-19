Павел Малков возложил цветы у мемориала в память о погибших из-за атаки БПЛА рязанцах

В понедельник, 18 мая, губернатор возложил цветы у стихийного мемориала в память о жертвах атаки киевского режима. «Тяжёлая и невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — написал Малков. Ранее глава регионе пообщался с жителя пострадавших в атаке домов. Напомним, в ночь на 15 мая Рязань была массово атакована беспилотниками. 4 человека погибли, 28 пострадали. Среди погибших оказалась 8-летняя девочка.

Павел Малков возложил цветы у мемориала в память о погибших из-за атаки БПЛА рязанцах. Об этом сообщил сам губернатор в своих соцсетях.

