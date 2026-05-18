Павел Малков: после атаки БПЛА на Рязань без помощи и без жилья никто не останется

На этой неделе специалисты завершат экспертизу, после чего определят объемы восстановительных работ и приступят к ним. Работают пункты временного размещения, с каждым отдельно проработают вопросы проживания на время ремонта. Людей волнуют потерянные документы, выплаты, ипотека — помогут с приостановкой ипотечных платежей и оплаты ЖКУ. Губернатор заверил, что все вопросы будут решаться индивидуально, и без помощи никто не останется.