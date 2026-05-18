ВС России нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на Рязань и Подмосковье

Удар российские войска нанесли в ночь на 18 мая. ВС РФ использовали высокоточное оружие наземного, морского базирования и ударные БПЛА. Целью удара были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы. Напомним, в ночь на 15 мая ВСУ атаковали Рязань беспилотниками. В результате атаки погибли 4 человека, 28 пострадали. В ночь на 17 мая атаке подверглись города Подмосковья. Там от ударов погибли 3 человека, 17 пострадали.

ВС России нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на Рязань и Подмосковье. Об этом сообщает Минобороны.

Удар российские войска нанесли в ночь на 18 мая. ВС РФ использовали высокоточное оружие наземного, морского базирования и ударные БПЛА.

Целью удара были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы.

Напомним, в ночь на 15 мая ВСУ атаковали Рязань беспилотниками. В результате атаки погибли 4 человека, 28 пострадали.

В ночь на 17 мая атаке подверглись города Подмосковья. Там от ударов погибли 3 человека, 17 пострадали.