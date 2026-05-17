После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье три человека погибли и 17 пострадали. Об этом сообщили в соцсетях мэра столицы Сергея Собянина и губернатора области Андрея Воробьева.

Предварительно, в Москве в результате попадания беспилотников ранены 12 человек. В основном, по словам Собянина, возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода, пострадала смена строителей. Технология МНПЗ не нарушена. Кроме того, повреждено три дома.

Как сообщил Воробьев, в Химках в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и оперативные службы.

Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там дрон попал в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом. Там пострадавших нет.

В микрорайоне Путилково в Красногорске зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал.

В Истре дрон попал в жилые дома. Повреждены многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации Воробьева, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медпомощь.

Еще один частный дом загорелся после атаки в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). Предварительно, как сообщил губернатор, никто не пострадал.

Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил Воробьев.

Семьям погибших и пострадавших власти пообещали помочь.

Фото взяты из Telegram-канала губернатора Московской области Андрея Воробьева.