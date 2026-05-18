В Рязани и Солотче восстановили подачу электричества

В 12:20 18 мая из-за повреждения воздушной линии отключали свет на 12 улицах в Солотче. В 15:15 подачу электричества восстановили. В 14:05 в микрорайоне Канищево остались без света пять улиц. Причина — повреждение кабельной линии. В 15:35 электроснабжение восстановили.