В Рязани отключили свет на пяти улицах
Об этом сообщили в РГРЭС. В понедельник, 18 мая, электричество пропало на улицах: Бирюзова, Интернациональная, Чапаева (Канищево), Весенняя (Канищево), Садовая (Канищево). Отмечается, что в данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети.
