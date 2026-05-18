Информация о поврежденном после атаки БПЛА многоквартирном доме поступила добровольцам в 3:14 15 мая. Они прибыли на место совместно с аварийно-спасательной службой и пожарными частями. Специалисты приступили к разбору завалов и поврежденных конструкций. Отмечается, что работы продолжались до девяти утра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов тело мужчины и ребенка. Кроме того, из здания спасли животных. Ранее стало известно, что 8-летняя девочка погибла во время массированной атаки БПЛА на Рязань.

Появились подробности и кадры разбора завалов в доме в Рязани, где нашли тело ребенка. Их разместили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева в «ВК».

Фото: группа АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» в «ВК».