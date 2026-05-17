Стало известно о погибшем при пожаре в доме в Рязанской области

Соответствующую информацию РЗН. инфо предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар случился в одноэтажном деревянном доме в Касимове. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 00:29 15 мая. По данным МЧС, при пожаре погиб мужчина 1957 года рождения. Напомним, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

