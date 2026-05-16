В Рязанской области при пожаре в жилом доме пострадал человек

15 мая в 00:29 минут в дежурную службу поступило сообщение о возгорании в городе Касимове Рязанской области. В результате пожара в одноэтажном деревянном жилом доме пострадал человек. Сообщается, что горел дом размером 8×10 метров с металлической кровлей по деревянной обрешетке, электрифицированный и газифицированный. Огнем повреждена комната и мебель — в частности, диван. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К тушению огня привлекались 4 пожарных автомобиля и 10 человек личного состава.

За минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано два техногенных пожара — в Касимовском и Михайловском муниципальных округах. Дополнительно подразделения пожарной охраны шесть раз выезжали на ликвидацию горения мусора и сухой растительности.