Рязанцы создали стихийный мемориал в память о погибших при атаке БПЛА

Стихийный мемориал заметили около одного из домов, который пострадал от атаки. Отмечается, что рязанцы приносят цветы и детские игрушки. Напомним, ночью 15 мая Рязань подвергалась массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, в том числе ребенок. 28 пострадали.

Ранее активисты рассказали о разборе завалов в пострадавших от атак домах.

