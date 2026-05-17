Рязанцев предупредили о непогоде
В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза. В отдельных районах пройдет град. Согласно прогнозу, при грозе восточный ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 17 мая. Ранее жителей региона предупредили об аномальной жаре.
Метеопредупреждение разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
