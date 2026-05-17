МЧС опубликовало метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, в период с 18 по 22 мая на территории Рязанской области местами ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7…10°С. Днем столбики термометров могут подняться до 30…33°С.
