Правительство в российском регионе в полном составе отправлено в отставку

Правительство Брянской области отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал врио главы региона Егор Ковальчук. Согласно документу, члены правительства продолжат исполнять обязанности до вступления в должность губернатора. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял такое решение. Он подписал указ об отставке регионального кабинета министров после внеочередного заседания правительства.