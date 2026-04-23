В российском регионе правительство в полном составе отправлено в отставку

Губернатор Пензенской области подписал указ об отставке регионального кабинета министров после внеочередного заседание правительства. Чиновник отметил, что такое решение связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач. «Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению», — заявил он. Мельниченко подчеркнул, что министры продолжат работу до формирования нового правительства.

В российском регионе правительство в полном составе отправлено в отставку. Об этом сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области подписал указ об отставке регионального кабинета министров после внеочередного заседание правительства. Чиновник отметил, что такое решение связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач.

«Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению», — заявил он.

Мельниченко подчеркнул, что министры продолжат работу до формирования нового правительства.