В мэрии рассказали о высадке цветов в Рязани

Во всех районах города сотрудники МБУ «Управление по делам территории» высаживают однолетние цветы. Сейчас петунии, львиный зев, цинерария, бархатцы и сальвия украшают клумбы в районе Дома Печати, на бульваре Победы и у памятника Циолковскому. Растения подбирались с учетом их декоративных качеств и устойчивости к местным погодным условиям. В этом году планируется благоустроить более 30 городских пространств, сообщили в мэрии.

Напомним, цветочное оформление города обновят 1,2 миллиона однолетних и многолетних растений. В списке — колеус, бархатцы, сальвия, бегония, петуния, традесканция, шалфей, эхинацея, овсяница, маритима, хризантемы и другие.