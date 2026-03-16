ЦБ USD 81.05 0.82 17/03
ЦБ EUR 92.66 0.68 17/03
Нал. USD 81.20 / 80.30 16/03 17:45
Нал. EUR 93.00 / 93.45 16/03 17:45
Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
13 марта 12:19
586
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
12 марта 16:10
1 008
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
12 марта 12:49
707
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 13:30
824
В Рязани вырубили 3600 деревьев и посадят 300 новых
В Рязани вырубили 3600 деревьев и посадят 300 новых

По информации мэрии, за 2025 год в Рязани вырубили более 3600 деревьев. Это аварийные и старовозрастные экземпляры. Работы провели в рамках муниципального задания МБУ «Управление по делам территории города Рязани», а также подрядные организации по муниципальным контрактам.

По информации мэрии, за 2025 год в Рязани вырубили более 3600 деревьев. Это аварийные и старовозрастные экземпляры. Работы провели в рамках муниципального задания МБУ «Управление по делам территории города Рязани», а также подрядные организации по муниципальным контрактам.

В горадминистрации отметили, что в 2026 году из городского питомника высадят более 300 деревьев. Дополнительно высадят свыше 300 кустарников: сирень, спирея и другие виды, устойчивые к местным условиям. Цветочное оформление города обновят 1,2 миллиона однолетних и многолетних растений. В списке — колеус, бархатцы, сальвия, бегония, петуния, традесканция, шалфей, эхинацея, овсяница, маритима, хризантемы и другие.

По поводу недавно благоустроенных территорий — Верхнего городского парка, Лыбедского бульвара и других скверов — официальное весеннее обследование на предмет гибели многолетников еще не провели.

Регулярные проверки высаженных деревьев и кустарников в городе пройдут в течение 1-3 лет после посадки для оценки адаптации и развития растений. На растения, высаженные в рамках муниципальных контрактов по благоустройству, распространятся гарантийные обязательства подрядчиков. Если часть посадок не приживется в первый сезон, исполнители проведут замену в установленные сроки.

Отдельной статьи бюджета на замену погибших многолетников в парках не предусмотрели — эти работы войдут в общие обязательства по содержанию и гарантийному обслуживанию объектов озеленения.