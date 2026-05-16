Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 272
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Семьи погибших от атаки БПЛА в Рязани получат по 1,5 миллиона рублей
Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал решение о единовременных выплатах в связи с атакой беспилотников 15 мая.

Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим — от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. До 150 тысяч рублей положено тем, кто утратил имущество. Жильцам поврежденных квартир также оперативно компенсируют расходы на первоочередные нужды.

За оформлением помощи можно обратиться по телефонам горячей линии:

  • +7 (930) 882-41-00,
  • +7 4912-51-40-85,
  • +7 4912-51-36-00.

Также открыт сбор средств на сайте Фонда социального развития Рязанской области. Перевести деньги можно по ссылке.

Все поступления пойдут на поддержку семей погибших и пострадавших — лечение, реабилитацию, восстановление жилья.

Напомним, в массовой атаке беспилотников на Рязанскую область пострадали 28 человек. 4 человека погибли, в том числе ребенок. Госпитализированы 7 пациентов, из которых 4 ребенка. Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.