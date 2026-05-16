Семьи погибших от атаки БПЛА в Рязани получат по 1,5 миллиона рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал решение о единовременных выплатах в связи с атакой беспилотников 15 мая.

Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим — от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. До 150 тысяч рублей положено тем, кто утратил имущество. Жильцам поврежденных квартир также оперативно компенсируют расходы на первоочередные нужды.

За оформлением помощи можно обратиться по телефонам горячей линии:

+7 (930) 882-41-00,

+7 4912-51-40-85,

+7 4912-51-36-00.

Также открыт сбор средств на сайте Фонда социального развития Рязанской области. Перевести деньги можно по ссылке.

Все поступления пойдут на поддержку семей погибших и пострадавших — лечение, реабилитацию, восстановление жилья.

Напомним, в массовой атаке беспилотников на Рязанскую область пострадали 28 человек. 4 человека погибли, в том числе ребенок. Госпитализированы 7 пациентов, из которых 4 ребенка. Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.