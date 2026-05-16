Над Рязанской областью за пять часов снова сбили вражеский БПЛА

Отмечается, что 16 мая с 15:00 до 20:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаки отражали над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, а также над Московским регионом и акваторией Черного моря. Количество сбитых БПЛА именно в Рязанской области не уточняется.

Над Рязанской областью за пять часов снова сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что 16 мая с 15:00 до 20:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атаки отражали над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, а также над Московским регионом и акваторией Черного моря.

Количество сбитых БПЛА именно в Рязанской области не уточняется.

Напомним, это уже четвертое сообщение о сбитом беспилотнике в регионе за сутки.