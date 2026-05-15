Жителей Рязанской области предупредили о возможном перекрытии моста через Оку

В данный момент мост у села Троица в Спасском районе функционирует в режиме максимальной длины. Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Отмечается, в ближайшее время ожидается сброс воды из водохранилища, расположенного выше по течению. Это может привести к повышению уровня воды и, как следствие, к возможному перекрытию движения по мосту. Местных жителей пообещали проинформировать о последующих изменениях.

В данный момент мост у села Троица в Спасском районе функционирует в режиме максимальной длины. Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ».

Отмечается, в ближайшее время ожидается сброс воды из водохранилища, расположенного выше по течению. Это может привести к повышению уровня воды и, как следствие, к возможному перекрытию движения по мосту.

Местных жителей пообещали проинформировать о последующих изменениях.

Ранее сообщили об открытии движения по наплавному мосту через Оку.