В Рязанской области открыли движение по наплавному мосту через Оку
15 мая открыли движение транспорта по наплавному мосту, расположенному вблизи села Троица в Спасском округе. Напомним, проезд закрывали в марте из-за подъема уровня Оки.
В Рязанской области открыли движение по наплавному мосту через Оку. Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «ТРАКТ».
