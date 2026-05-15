В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили 15 мая в 06:04. Угроза действовала с 23:05 14 мая. Напомним, в результате атаки на Рязанскую область погибли трое, 12 человек пострадали.