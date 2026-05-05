В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Отбой беспилотной опасности на территории региона объявили в 14:17 5 мая. Угроза действовала с 00:11. За это время над Рязанской областью сбили два беспилотника. Подробности атаки сообщал Павел Малков.