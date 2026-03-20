В Спасском районе закроют пешеходный проход из-за подъема Оки
В Спасском районе у села Троица 20 марта с 13:00 полностью перекроют пешеходное сообщение. Причиной перекрытия стал критический подъем воды в реке Оке.
Об ограничениях сообщили в группе «На плавные мосты Спасского района».
Жителей и гостей района попросили учитывать ситуацию при планировании поездок и маршрутов.