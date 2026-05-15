Стали известны возможные стартовые площадки БПЛА, атаковавших Рязань

Об этом сообщили в aif.ru со ссылкой на основателя учебного центра беспилотной авиации, академика Российской инженерной академии Максима Кондратьева. По словам эксперта, дроны летели из приграничных районов Украины. «Стартовые площадки, однозначно можно сказать, в Харьковской и Сумской областях», — уточнил он. Напомним, в Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА.