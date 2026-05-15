Рязанцы стали заложниками своего двора, въезд оказался закрыт из-за шлагбаума

225 квартир дома на Касимовском шоссе 8к2 оказались отрезаны от внешнего мира. Причиной стал шлагбаум владельца крытого рынка неподалеку и перекрытие дороги из-за ремонта теплотрассы, рассказала рязанка журналисту РЗН. Инфо. «У нашего дома двое ворот: со стороны улицы Попова и со стороны Касимовского шоссе. Со стороны Попова заезд перекрыли из-за ремонта теплотрассы, предварительно — до конца августа. А ворота со стороны Касимовского шоссе заблокированы шлагбаумом владельца крытого рынка „Лань“», — рассказала рязанка.

225 квартир дома на Касимовском шоссе 8к2 оказались отрезаны от внешнего мира. Причиной стал шлагбаум владельца крытого рынка неподалеку и перекрытие дороги из-за ремонта теплотрассы, рассказала рязанка журналисту РЗН. Инфо.

«У нашего дома двое ворот: со стороны улицы Попова и со стороны Касимовского шоссе. Со стороны Попова заезд перекрыли из-за ремонта теплотрассы, предварительно — до конца августа. А ворота со стороны Касимовского шоссе заблокированы шлагбаумом владельца крытого рынка „Лань“», — рассказала рязанка.

По ее словам, территория за воротами принадлежит рынку, и ранее жители относились к этому с пониманием. Однако сейчас, в период ремонта, собственник шлагбаума принципиально отказывает жильцам в проезде, открывая шлагбаум только для служебных машин — скорой, мусоровозов и аварийных служб.

«Из-за этого мы почти на четыре месяца, а то и дольше, лишены нормального доступа к дому, парковочным местам и подземному паркингу», — отметила собеседница РЗН. Инфо.

Жильцы не понимают, как повлиять на владельца рынка. Они обращались в управляющаую компанию, но их перенаправили в мэрию для решения вопроса.