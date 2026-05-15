Россиянам рассказали, как отличить хантавирус от гриппа

Врач-инфекционист Екатерина Мескина рассказала, как отличить хантавирус от гриппа. Об этом она 15 мая сообщила РИА Новости.

Отмечается, что на начальных стадиях вообще невозможно отличить хантавирус от гриппа или других вирусов. Однако главный признак, по словам врача, — наличие в дальнейшем специфических симптомов, например, поражения почек.

Мескина добавила, что при обращении к врачу нужно рассказать специалисту о контакте с грызунами, если они были.

Ранее мышей и полевок назвали основными переносчиками хантавируса.