Онищенко назвал мышей и полевок основными переносчиками хантавируса

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что главными разносчиками хантавируса в России являются обычные домовые мыши и полевки, обитающие в дикой природе. Он также пояснил, что хантавирус, подобно коронавирусу, относится к природно-очаговым инфекциям: возбудитель сохраняется среди животных и при контакте с человеком может вызвать заболевание.

Онищенко назвал мышей и полевок основными переносчиками хантавируса на брифинге «Вспышка хантавируса: Грозит ли миру новая эпидемия?» в НСН. Об этом сообщило издание «Известия».

