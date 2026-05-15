Мирошник заявил, что вина за атаку на Рязань лежит на Западе, «крышующем» преступления Киева

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал ночной удар ВСУ по Рязани террористическим актом, не допускающим двойных трактовок, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Киев позволяет себе такие действия только благодаря «дипломатической крыше» западных спонсоров, которые содержат, вооружают и защищают украинский режим на международных площадках. По словам дипломата, атаки на Рязань, Белгород и другие города — это прямая вина Запада, для которого киевский режим является «выкормышем».

