Минздрав обновит список стратегически значимых лекарств в России

Минздрав России планирует обновить список стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что в ближайшие недели будет рассмотрен новый пакет предложений. Это обновление необходимо, так как предыдущий список не пересматривался уже 15 лет.

Глаголев отметил, что новый пакет включает практически все жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Ранее правительство уже утвердило новый перечень, в который вошли 206 препаратов для лечения серьезных заболеваний, и их производство должно быть обеспечено в России.