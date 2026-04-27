В России утвердили новый перечень стратегически значимых лекарств

Правительство России утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. В список вошли 206 наименований. Это жизненно необходимые препараты, вакцины из национального календаря прививок, препараты крови, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, а также лекарства для лечения социально значимых и особо опасных инфекций.

Отмечается, что полный цикл производства таких медикаментов должен быть обеспечен на территории страны с господдержкой. Кроме того, препараты из перечня получат приоритет при государственных закупках.

В правительстве подчеркнули, что мера направлена на повышение лекарственной независимости и стабильности поставок.