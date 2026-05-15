Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, посвященные акции «Ночь музеев», о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском историческом музее акция пройдет в двадцатый раз. Гостей ждут экскурсии, кинопоказ, концерт и другие мероприятия.

Художественный музей им. И. П. Пожалостина предлагает бесплатно посетить выставки, а также присоединиться к мастер-классам и послушать концерт.

Музей-заповедник С. А. Есенина в этот день станет местом, где разные виды искусства встретятся и переплетутся, чтобы открыть тайны и красоты малой родины «последнего поэта деревни».

Рязанский музей путешественников также подготовил для рязанцев насыщенную программу.

В музее истории молодежного движения посетителей ждут на акустический концерт, авторские экскурсии, мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках и другие мероприятия.

