Евдокимова: «Жизнь пострадавших детей в результате ночной атаки на Рязань вне опасности»

Евдокимова выразила искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Она призвала взрослых сохранять бдительность, особенно когда рядом дети, поскольку их безопасность напрямую зависит от того, насколько спокойно и четко мы объясним им правила поведения.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова связалась с главным врачом ДОКБ и сообщила, что жизнь пострадавших детей вне опасности, врачи делают все необходимое для их скорейшего выздоровления. Об этом она написала на своей странице «ВК».

Уполномоченная по правам ребенка попросила родителей еще раз проговорить с детьми простые, но жизненно важные правила: нельзя подходить к обломкам, так как обломки сбитого беспилотника смертельно опасны — они могут быть начинены взрывчаткой или сдетонировать от прикосновения. Трогать, пинать, рассматривать найденные «железки» запрещено.

О найденном предмете необходимо сообщить взрослым или позвонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что после ночной атаки БПЛА на Рязань стало известно о 4 погибших и 12 пострадавших, среди которых есть дети.

