Володин раскритиковал прогноз о росте тарифов ЖКХ на 33%

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал прогноз Минэкономразвития, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут вырасти на 33,5% в ближайшие четыре года. По словам Володина, в Госдуму уже поступило большое количество обращений от граждан, обеспокоенных возможным повышением платежей. Он заявил, что подобные прогнозы должны предварительно обсуждаться с профильным комитетом парламента.

Спикер также указал на противоречие: при прогнозируемом снижении инфляции до 5% Минэкономразвития одновременно закладывает рост тарифов, который, по его словам, почти в два раза выше.

«Ну пускай придет министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы социально-экономического развития. Так или нет? Если так, будем считать это общей позицией депутатов Государственной Думы», — добавил спикер (цитата по «Интерфаксу»).

Прогноз Минэкономразвития предполагает поэтапную индексацию тарифов ЖКХ с 2026 по 2029 год, а также рост цен на газ и электроэнергию в течение этого периода.

Фото: сайт Госдумы.